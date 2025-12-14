PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 13. Dezember 2025 - Eine routinemäßige Verkehrskontrolle der Polizei Helmstedt hat am Samstagnachmittag mehrere Straftaten aufgedeckt. Einsatzkräfte kontrollierten im Bereich Gröpern einen Pkw, der zuvor in der Fußgängerzone Neumärker Straße/Ecke Gröpern unterwegs war.

Bei der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer keinen Führerschein vorlegen. Stattdessen zeigte er den Beamten ein Lichtbild eines angeblichen EU-Kartenführerscheins. Bei der Überprüfung ergaben sich jedoch deutliche Zweifel an der Echtheit des Dokuments. Zudem stellten die Einsatzkräfte bei dem 31-jährigen Mann mehrere Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Aufgrund der Gesamtumstände ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt. Gegen den 31-jährigen Helmstedter wurden mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Urkundenfälschung, sowie entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Helmstedt
Am Ludgerihof 2
38350 Helmstedt

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
