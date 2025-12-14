POL-WOB: Porsche Panamera Ziel von Vandalismus

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, 13. Dezember 2025 - Im Großer Kirchhof kam es am späten Samstagabend zu einer Sachbeschädigung an einem hochwertigen Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 23.45 Uhr einen dort abgestellten Porsche Panamera. An dem Pkw wurden sämtliche Scheiben zerstört, wodurch erheblicher Sachschaden entstand.

Die Polizei Helmstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Großer Kirchhof beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell