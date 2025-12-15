PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Ehmen, Wulfhagen

15.12.2025, 00:30 Uhr

In der Nacht zum Montag geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein in der Straße Wulfhagen im Wolfsburger Stadtteil Ehmen geparkter PKW in Brand.

Mehrere Zeugen vernahmen in der Nacht einen lauten Knall und bemerkten daraufhin den in Vollbrand stehenden BMW. Sie informierten im Anschluss die Feuerwehr, welche sich unmittelbar zum Brandort begab und das in Flammen stehende Fahrzeug schlussendlich vollständig löschte. Der PKW brannte vollständig aus. Die Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können oder auffällige Personen in Tatortnähe beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

