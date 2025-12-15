Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub auf Tankstelle - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Viehtrift

13.12.2025, 21:59 Uhr

Zu einem Raub auf eine Tankstelle kam es am späten Samstagabend in der Straße Viehtrift im Wolfsburger Stadtteil Fallersleben. Zwei Tatverdächtige konnten vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 30 Jahre alte Mitarbeiter der Tankstelle gerade im Begriff, die Tankstelle abzuschließen, als zwei unbekannte maskierte Männer die Räumlichkeiten betraten und den 30-Jährigen bedrohten. Sie entwendeten das in der Kasse befindliche Bargeld sowie diverse Zigarettenpackungen und flüchteten daraufhin in Richtung der Fallerslebener Innenstadt. Der 30-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige an der Ecke zur Zuckerstraße angetroffen und in der Folge kontrolliert werden. Da sich schnell der Verdacht erhärtete, dass die beiden 21 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen mit dem Tankstellenraub in Verbindung stehen dürften, wurden sie durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle in die Heßlinger Straße gebracht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen entlassen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell