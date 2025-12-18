Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Emmi-Lademann-Straße

17.12.2025, 14:30 - 17:30 Uhr

Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Emmi-Lademann-Straße in Helmstedt ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Hauseigentümer bemerkten den Einbruch am frühen Mittwochabend und informierten umgehend die Polizei. Nach jetzigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Einwirken auf eine auf der Gebäuderückseite befindliche Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Hier durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

