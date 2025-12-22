PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 11. "Blaulicht Cup" in der Eis-Arena Wolfsburg - Polizei und Feuerwehr veranstalten Benefizspiel

  • Bild-Infos
  • Download

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark

27.12.2025, 14:30 Uhr

Am Samstag, den 27. Dezember 2025, findet zum 11. Mal der "Blaulicht-Cup" in der Wolfsburger Eis-Arena im Allerpark statt.

Das beliebte Benefiz-Eishockeyspiel zwischen den "Ice-Bulls" der Wolfsburger Polizei sowie dem "Wolfsrudel" der Wolfsburger Feuerwehr lockte bereits in den letzten Jahren viele Zuschauerinnen und Zuschauer an. In den Pausen werden wie gewohnt Show-Einlagen verschiedenster Art stattfinden. Auch werden, wie in jedem Jahr, verschiedene Köstlichkeiten für das leibliche Wohl angeboten.

Der Erlös der Veranstaltung geht in diesem Jahr an die Wolfsburger Tafel e.V. .

"Wir freuen uns über alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die ihren Weg in die Eis-Arena finden und die Teams tatkräftig anfeuern. Uns allen es geht vor allem darum, einen tollen Nachmittag zu verleben und mit den Einnahmen des Tages die Begünstigten zu unterstützen", erklärt Rainer Funke, Leiter der Polizeistation Vorsfelde und Mit-Organisator der Veranstaltung.

Der Eintritt ist frei. Die Eis-Arena öffnet um 13:45 Uhr ihre Pforten, um 14:30 Uhr ist Spielbeginn.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

