Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung durch Graffiti - Täter gestellt

Helmstedt (ots)

Landkreis Helmstedt, Grasleben, In der Kohli 18.12.2025, 03:30 Uhr

Auf frischer Tat konnten Polizeibeamte am Donnerstagmorgen einen 19-Jährigen beim Beschädigen einer Straßenlaterne stellen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen suchte der Täter die Örtlichkeit auf und begann hier mindestens eine Straßenlaterne durch Farbe mit einem dem linken Spektrum zuzuordnendem Graffiti-Tag zu beschädigen. Die Tat konnte auf frischer Tat durch Polizeibeamte festgestellt und der Täter gestellt werden. Ein Tatzusammenhang zu weiteren Taten in und um Grasleben ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

