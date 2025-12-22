PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Brackstedt, Schusterstraße

19.12.2025, 16:41 Uhr - 19:35 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am vergangenen Freitagabend in der Schusterstraße im Wolfsburger Stadtteil Brackstedt. Als die Hauseigentümer am Abend nach Hause kamen, stellten sie den Einbruch fest und informierten die Polizei.

Nach bisherigem Kenntnisstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst auf die Rückseite des Gebäudes, wo sie gewaltsam die Terrassentür öffneten und so in das Haus gelangten. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entwendeten unter anderem Sammlermünzen sowie Bargeld. Schlussendlich flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Polizei bitten Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

