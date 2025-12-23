Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ermittlungserfolg - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wolfsburg/Gifhorn (ots)

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig sowie die Polizeiinspektionen Gifhorn und Wolfsburg/Helmstedt konnten kurz vor Weihnachten einen Ermittlungserfolg verbuchen. Hintergrund ist die Festnahme zweier Tatverdächtiger im Zusammenhang mit einer Reihe von Einbrüchen. Seit September 2025 kam es in den Landkreisen Gifhorn und Helmstedt sowie in der Stadt Wolfsburg zu einer Serie von Einbrüchen in Bäckereifilialen. Bei den mehr als zehn Taten waren drei unterschiedliche Betriebsketten betroffen.

Bei den Einbrüchen drangen die Täter teils mit brachialer Gewalt in die Filialen ein und entwendeten die jeweiligen Einnahmen. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Die darin inkludierte Summe des Diebesgutes beläuft sich auf über 10.000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen zu den einzelnen Taten durch die Polizeiinspektionen Gifhorn und Wolfsburg/ Helmstedt konnten Tatzusammenhänge hergestellt und konkretisiert werden. Anfang Dezember übernahm der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn schließlich gebündelt die Ermittlungen zu allen bekannten Taten. Bei den intensiven Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei Männern im Alter von 36 und 37 Jahren.

Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden die Männer in der Nacht vom 18.12.2025 auf den 19.12.2025 schließlich auf frischer Tat bei einem weiteren Einbruch in eine Bäckerei in Danndorf, im Landkreis Helmstedt, festgenommen. Für die beiden Männer beantragte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am 19.12.2025 vor dem Amtsgericht Helmstedt einen Untersuchungshaftbefehl. Diesem wurde antragsgemäß stattgegeben. Die Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei Gifhorn fortgeführt.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig beantwortet.

