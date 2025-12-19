PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sachbeschädigung an Pkw und Eingangstür +++ Einbrecher über Balkon eingestiegen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Sachbeschädigung an Pkw und Eingangstür, Friedrichsdorf, Köppern, Otto-Hahn-Straße, Donnerstag, 18.12.2025, 13.15 Uhr bis 16 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es in Köppern zu zwei Sachbeschädigungen. Zwischen 13.15 Uhr und 16 Uhr begab sich eine bislang unbekannte Person in die Otto-Hahn-Straße. Dort schlug sie mehrfach mit einem Stein auf einen weißen Renault Kangoo ein, der dort abgestellt war. Anschließend begab sich die Person den Spuren zufolge in ein dortiges Mehrparteienhaus und trat mehrfach gegen eine Wohnungstür. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Mögliche Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbrecher über Balkon eingestiegen,

Friedrichsdorf, Köppern, Albert-Schweitzer-Straße, Donnerstag, 18.12.2025, 17 Uhr bis 18 Uhr

(da)Am Donnerstag gelangten Einbrecher über den Balkon in eine Wohnung in Köppern und erbeuteten so diverse Gegenstände. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt nach 17 Uhr kletterten die beiden bislang unbekannten Täter auf den Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße. Dort zerstörten sie den Glaseinsatz der Balkontür und gelangten so in die Wohnräume. Sie entwendeten Schmuck und einen Laptop und flüchteten wieder über den Balkon. Als sie um 18 Uhr vom Balkon kletterten und in Richtung Köpperner Straße davonliefen, wurden sie noch von einer Zeugin beobachtet. Es handelte sich um zwei etwa 1,75 Meter große Männer, die dunkle Jacken und eine braune Tragetasche trugen. Hinweise bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg melden.

