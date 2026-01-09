Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31/ Gemarkung Titisee-Neustadt: Ein Schwerverletzter nach Lkw-Unfall

Freiburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen hat sich am Donnerstagmittag, 08.01.2025, gegen 14:10 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Titisee und der Abfahrt Neustadt-Mitte ereignet. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 24-jährige Fahrer eines nicht als Gefahrstoff eingestuften Kalk-Kohle-Gemisch beladenen Tanklastwagens auf der B31 in Richtung Titisee-Neustadt unterwegs. Mutmaßlich aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit sei der Anhänger des Gespanns zunächst ins Schleudern und anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender Lastwagen habe dem querstehenden Anhänger wohl nicht mehr ausweichen können, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde der 61 Jahre alte Lastwagenfahrer eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde anschließend mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand wohl nicht.

Die Bundesstraße musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme über mehrere Stunden hinweg voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat den Verkehrsunfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

ak

