PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31/ Gemarkung Titisee-Neustadt: Ein Schwerverletzter nach Lkw-Unfall

Freiburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen hat sich am Donnerstagmittag, 08.01.2025, gegen 14:10 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Titisee und der Abfahrt Neustadt-Mitte ereignet. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 24-jährige Fahrer eines nicht als Gefahrstoff eingestuften Kalk-Kohle-Gemisch beladenen Tanklastwagens auf der B31 in Richtung Titisee-Neustadt unterwegs. Mutmaßlich aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit sei der Anhänger des Gespanns zunächst ins Schleudern und anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender Lastwagen habe dem querstehenden Anhänger wohl nicht mehr ausweichen können, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde der 61 Jahre alte Lastwagenfahrer eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde anschließend mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand wohl nicht.

Die Bundesstraße musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme über mehrere Stunden hinweg voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat den Verkehrsunfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 13:36

    POL-FR: Jestetten: Auto kollidiert mit Ampel

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 07.01.2026, kam gegen 22:30 Uhr ein 44-jähriger Audi-Fahrer in der Hauptstraße in Jestetten aus nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel. Dabei wurde er leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Ampel und am Audi entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das Auto musste abgeschleppt werden. Im ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:42

    POL-FR: Hasel: Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

    Freiburg (ots) - Mit seinem Mitsubishi befuhr am Mittwoch, 07.01.2026 gegen 20.00 Uhr ein 34 Jahre alter Mann die B518 von Schopfheim kommend in Fahrtrichtung Wehr. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er vermeintlich wegen einer nicht angepassten Bereifung, auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen, woraufhin sich das Fahrzeug leicht drehte und mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Der 34-Jährige verletzte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren