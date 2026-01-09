PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Peugeot in der Hegnestraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag, 08.01.2026 zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr einen in der Hegnestraße, Höhe Hausnummer 6, geparkten Peugeot. Der Sachschaden am Fahrzeugheck beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 08:34

    POL-FR: B31/ Gemarkung Titisee-Neustadt: Ein Schwerverletzter nach Lkw-Unfall

    Freiburg (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen hat sich am Donnerstagmittag, 08.01.2025, gegen 14:10 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Titisee und der Abfahrt Neustadt-Mitte ereignet. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 24-jährige Fahrer eines nicht als Gefahrstoff eingestuften Kalk-Kohle-Gemisch ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:36

    POL-FR: Jestetten: Auto kollidiert mit Ampel

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 07.01.2026, kam gegen 22:30 Uhr ein 44-jähriger Audi-Fahrer in der Hauptstraße in Jestetten aus nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel. Dabei wurde er leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Ampel und am Audi entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das Auto musste abgeschleppt werden. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren