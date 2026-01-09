POL-FR: Schopfheim: Peugeot in der Hegnestraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 07.01.2026, kam gegen 22:30 Uhr ein 44-jähriger Audi-Fahrer in der Hauptstraße in Jestetten aus nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel. Dabei wurde er leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Ampel und am Audi entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das Auto musste abgeschleppt werden. Im ...

