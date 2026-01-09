POL-FR: Schopfheim: Peugeot in der Hegnestraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag, 08.01.2026 zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr einen in der Hegnestraße, Höhe Hausnummer 6, geparkten Peugeot. Der Sachschaden am Fahrzeugheck beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.
