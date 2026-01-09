PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hochschwarzwald: Winterglatte Straßen führen zu mehreren Unfällen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 07.01.2026, gegen 21:40 Uhr wollte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer von Kleineisenbach kommend an der Kreuzung in Fahrtrichtung Eisenbach nach rechts einbiegen. Infolge mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen ein Verkehrsschild.

Am Donnerstag, 08.01.2026, gegen 10:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto die B31. Auf Höhe Titisee-Neustadt verlor er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Schutzplanke.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 10:50 Uhr, als ein 47-jähriger Autofahrer die L128 aus St. Märgen kommend in Richtung Buchenbach befuhr. In einer Rechtskurve geriet er vermutlich ins Rutschen. Dabei brach das Heck des Autos aus. In der Folge kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Schneeglätte wurde einer 34-jährigen Fahrerin eines Autos gegen 11:20 Uhr in Seppenhofen, in der Wachtbuchstraße zum Verhängnis. Hierbei kam sie ins Rutschen und prallte gegen eine Gartenmauer.

Ebenfalls am 08.01.2026, gegen 17:30 Uhr fuhr eine 60-Jährige Frau mit ihrem Pkw auf der L128, Gemarkung St. Märgen. Im Kreuzungsbereich auf dem Thurner übersah sie wohl einen vorfahrtsberechtigten, von links kommenden Fahrzeugführer. Dieser konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass es zum Unfall kam.

Um 20:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die K4994 in Löffingen-Unterbränd. Vermutlich ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke.

Gegen 20.50 Uhr geriet ein 25-jähriger Autofahrer auf der B31, Höhe Titisee-Neustadt, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und stieß gegen die linksseitige Schutzplanke.

Bei den Verkehrsunfällen entstand jeweils Sachschaden. Personen wurden keine verletzt.

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

