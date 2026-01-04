Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 02.01.2025, 12 Uhr bis Sonntag, 04.01.2025, 12 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste

Durch den starken Schneefall kam es am Wochenende im gesamten Landkreis zu 38 bei der Polizei gemeldeten Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume und Äste auf der Fahrbahn. Einige der Bäume bzw. Äste konnten durch vereinte Kräfte von der Straße gezogen werden. In den meisten Fällen musste jedoch die Feuerwehr ausrücken und mit einer Kettensäge tätig werden.

Landkreis Harburg - Glätteunfälle

Von Freitag bis Sonntag kam es aufgrund der Glätte durch Schnee und Eis zu 70 gemeldeten Verkehrsunfällen, wobei in sechs Fällen die Beteiligten leicht verletzt wurden.

Eyendorf - Schnelle Amtshilfe für ein Spenderorgan

Am Sonntag gegen halb drei wurden die Kollegen der Polizei Winsen (Luhe) durch das UKE um Amtshilfe gebeten. Eine Patientin sollte schnell informiert werden, da spontan ein Spenderorgan verfügbar war und sie umgehend in die Klinik kommen soll. Der Frau konnte kurz darauf die Nachricht übermittelt werden.

BAB 7 - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - ein PKW flüchtig

Am Freitag ereignete sich gegen 18:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A7 im Bereich der Anschlussstelle Garlstorf in Fahrtrichtung Hamburg. Hier kollidierten insgesamt vier PKW miteinander. Eine Person wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Eine unbekannte Person entfernte sich mit einem weißen 5er BMW von der Unfallstelle. Zeugenhinweise zu dem BMW bitte an das PK BAB Maschen unter Tel. 04105 / 620-200.

Salzhausen - Mit entwendetem PKW, ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Cannabis Unfall verursacht

In den frühen Sonntagmorgenstunden entwendete ein Mann ohne Führerschein in Salzhausen einen Pkw. Der Fahrzeughalter des entwendeten Pkw beobachtete dies, stieg in seinen Dienstwagen und verfolgte den Flüchtigen. Aufgrund eines Bremsmanövers des Vorausfahrenden fuhr der hinterherfahrende Fahrzeughalter auf und es kam zum Unfall. Der Fahrer gab an, unter dem Einfluss von Cannabis zu stehen, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeiten.

