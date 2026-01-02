Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hoher Sachschaden durch Brand an Schulsporthalle ++ Seevetal/Hittfeld - Auffälliger Fahrstil unter Drogeneinfluss

Buchholz (ots)

Hoher Sachschaden durch Brand an Schulsporthalle

Heute, 2.1.2026, gegen 0:20 Uhr, meldete eine Zeugin Feuerschein im Bereich der Sporthalle neben der Waldschule an der Parkstraße. Als erste Polizeikräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen, befand sich der Eingangsbereich der Sporthalle bereits im Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die eigentliche Sporthalle verhindert werden. Sie ist aber durch Rauch und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden und zunächst nicht nutzbar. Der Dachstuhl des überdachten Eingangsbereichs brannte komplett aus. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die diesbezüglich Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Auffälliger Fahrstil unter Drogeneinfluss

Am Neujahrsabend, gegen 22:50 Uhr, kontrollierten Beamte auf der Hittfelder Landstraße einen 18-jährigen Mann, der kurz zuvor den Funkstreifenwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit innerhalb der geschlossenen Ortschaft überholt hatte. Eine Drogenvortest zeigte eine Cannabisbeeinflussung an. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm dem 18-Jährigen eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell