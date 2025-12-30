Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher verscheucht ++ Winsen - E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß geflüchtet

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Einbrecher verscheucht

Am Montag, 29.12.2025, gegen 19:20 Uhr, versuchten zwei Männer, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Höpen einzubrechen. Eine Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause aufhielt, bekam auf ihrem Smartphone eine entsprechende Meldung der Überwachungskamera. Die Frau sprach die Täter aus der Ferne an und löste den Alarm aus, woraufhin die beiden Vermummten ihr Vorhaben abbrachen und fluchtartig das Grundstück verließen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Winsen - E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß geflüchtet

Gestern, 29.12.2025, gegen 9:45 Uhr, wurde die Polizei in die Rathausstraße gerufen. Im Bereich der Einmündung Schlossplatz war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem E-Scooter gekommen. Der 55-jährige Fahrer des PKW hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihm im Kreuzungsbereich ein Mann mit einem E-Scooter von rechts gegen die Frontschürze gefahren und gestürzt war. Anstatt auf die Beamten zu warten, setzte der Fahrer des E-Scooter aber seine Fahrt in Richtung Marktstraße fort. Am Fahrzeug des 55-Jährigen entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten. Der Mann trug eine schwarze Steppjacke mit Umhängetasche, eine schwarze Hose und war mit Badelatschen auf seinem schwarzroten E-Scooter unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell