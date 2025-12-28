Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 23.12.2025, 12:00 Uhr bis 28.12.2025, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Mehrere Einbrüche über Weihnachten

In der Zeit von Freitag, 19.12.2025, 12:00 Uhr - Mittwoch, 24.12.2025, 13:37 Uhr kam es in Seevetal/ Fleestedt in der Straße Am Försterland zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während die Bewohner im Urlaub waren, hebelte die unbekannte Täterschaft das rückwärtige Küchenfenster des Einfamilienhauses auf. Das Haus wurde nach Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchtete die Täterschaft unerkannt in unbekannte Richtung.

Am 24.12.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr - 21:13 Uhr kam es in Tespe in der Deichstraße Ost ebenfalls zu einem Einbruch. Hier wurde durch unbekannte Täter das Türschloss einer Parzelle aufgebrochen. Das Holzhaus wurde anschließend betreten und nach Diebesgut durchsucht. Die Täter entkamen, noch bevor der Einbruch bemerkt wurde. Am 26.12.2025 in der Zeit von 14:00 Uhr - 20:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter in Asendorf in der Straße Zum Auetal eine Terrassentür einer Doppelhaushälfte aufgehebelt. Die Täter durchsuchten das Obergeschoss nach Diebesgut. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Am 27.12.2025 kam es um 17:05 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Die Täter brachen in Seevetal/ Horst im Finkenweg die Terrassentür einer Doppelhaushälfte auf und durchsuchten das Objekt. Als die Bewohner nach Hause kamen, überraschten sie die Täter, welche daraufhin durch ein Fenster im Obergeschoss flüchteten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 entgegen.

BAB 7 - Sattelzugmaschinen aufgebrochen

In der Nacht zum 28.12.2025 kam es an der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg zu mehreren versuchten und vollendeten Diebstählen auf einer Raststätte in Seevetal. Die unbekannten Täter öffneten dazu bei mehreren Sattelzugmaschinen die Heckklappen der Auflieger. Sie versuchten so ins Innere zu gelangen, um die Ladung zu entwenden. Bei zwei Fahrzeugen wurde Diebesgut in Form von Fleischwaren und Getränken erlangt.

Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeikommissariat Maschen unter der Telefonnummer 04105-620200 entgegen.

Jesteburg - Verkehrszeichen nahezu unkenntlich gemacht

In der Nacht zum 24.12.2025 besprühten bislang unbekannte Täter diverse Verkehrszeichen in der Schützenstraße mit schwarzer und weißer Farbe, sodass diese kaum noch erkennbar waren. Glücklicherweise kam es dadurch nicht zu Verkehrsunfällen.

Rosengarten/ Nenndorf - Sachbeschädigung an Schule

In der Nacht zum 27.12.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Scheiben und Türen der Oberschule Nenndorf. Dadurch entstand ein erheblicher Sachschaden, welcher auf ca. 15.000 Euro geschätzt wird.

Seevetal/ Emmelndorf - Brand einer Mülltonne

Am frühen Morgen des 28.12.2025 wurde durch einen Anwohner der Brand einer Mülltonne eines Restaurants mitgeteilt. Im weiteren Brandverlauf griffen die Flammen auf eine Hecke und einen Zaun über. Am nahegelegenen Restaurant und einer Bushaltestelle entstand ebenfalls Sachschaden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Restaurant konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugenhinweisen nimmt das Polizeikommissariat Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 entgegen.

BAB 1 - Trunkenheit im Verkehr nach Alkoholkonsum

Am Mittwoch, den 24.12.2025 gegen 15:45 Uhr fiel Verkehrsteilnehmern ein Ford Fiesta auf, welcher auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg in Schlangenlinien fuhr. Im Bereich des Maschener Kreuz konnte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Winsen (Luhe) - Trunkenheit im Verkehr nach Alkoholkonsum

Am Abend des 25.12.2025 vernahm ein Spaziergänger Alkoholgeruch bei einem 42-jährigen Mann, welcher zuvor aus seinem Pkw ausgestiegen war. Der Spaziergänger alarmierte daraufhin die Polizei. Diese konnten den 42-jährige Fahrzeugführer vor Ort antreffen, welcher den Alkoholkonsum und die anschließende Fahrt einräumte. Bei dem Mann konnte ein Atemalkoholgehalt von 1,12 Promille festgestellt werden. Neben einer Blutprobenentnahme wurde zudem der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Seevetal/ Horst - Trunkenheit im Verkehr nach BtM-Konsum

Ebenfalls am 25.12.2025 teilten Anwohner eine männliche Person mit, welche von Tür zu Tür gehe und Gartenarbeiten anbiete. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 38-jähriger Volvofahrer angetroffen werden, auf den die Beschreibung zutraf. Während der Kontrolle konnten Hinweise auf eine Beeinflussung durch THC gewonnen werden, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde.

Seevetal/ Fleestedt - Trunkenheit im Verkehr ohne Fahrerlaubnis

Am Nachmittag des 27.12.2025 beobachteten zwei Hinweisgeber einen 27-jährigen Mann, wie dieser zunächst Alkohol konsumierte und anschließend in einem VW losfuhr. In der darauffolgenden Kontrolle des Mannes konnten die eingesetzten Beamten einen Atemalkoholwert von 1,35 Promille feststellen. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus war der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

BAB 1 - Abschleppvorgang missglückt

In den frühen Morgenstunden des 28.12.2025 war eine Sattelzugmaschine auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich des Maschener Kreuz liegen geblieben. Beim Aufladen auf den Abschlepper platzte ein Hydraulikschlauch, sodass sich die gesamte Flüssigkeit auf der Fahrbahn, sowie den Grünbereich verteilte. Aufgrund der Uhrzeit kam es bei der anschließenden Reinigung jedoch nicht zu Einschränkungen für den Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell