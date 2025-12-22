PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seevetal - Einbruch in Restaurant

Seevetal (ots)

Einbruch in Restaurant

Unbekannte brachen am Montagmorgen gegen 3 Uhr in ein Restaurant in der Glüsinger Straße ein. Dazu wurde durch die Täter ein Fenster aufgehebelt. Im Anschluss durchsuchte man die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich eine geringe Bargeldsumme erbeutet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter der Nummer 04105-6200.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Torsten Adam
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

