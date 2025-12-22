POL-WL: Seevetal - Einbruch in Restaurant
Seevetal (ots)
Einbruch in Restaurant
Unbekannte brachen am Montagmorgen gegen 3 Uhr in ein Restaurant in der Glüsinger Straße ein. Dazu wurde durch die Täter ein Fenster aufgehebelt. Im Anschluss durchsuchte man die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich eine geringe Bargeldsumme erbeutet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter der Nummer 04105-6200.
