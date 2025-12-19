Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof ++ Jesteburg - Tageswohnungseinbrüche

Buchholz

Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof

Gestern Abend, 18.12.2025, gegen 23:15 Uhr, ist ein 54-jähriger Mann im Bereich des Bahnhofs von vier jungen Männern zusammengeschlagen worden. Der Mann war in Richtung des Taxistands (Bahnhofstraße) unterwegs, als es zunächst zu Pöbeleien durch die vier Unbekannten gekommen war. Diese hatten sich in der Nähe des Gleises aufgehalten. Nachdem der 54-Jährige etwas erwiderte und sich weiter in Richtung des Taxis bewegte, liefen ihm die vier Männer nach und fingen an, auf ihn einzuschlagen und einzutreten. Erst als ein Zeuge hinzukam, ließen die vier von ihm ab und flüchteten in Richtung der Gleise.

Der 54-jährige erlitt mehrere Platzwunden und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Fahndung nach den Tätern blieb ohne Ergebnis. Laut Beschreibung handelte es sich um vier Männer im Alter von circa 20 Jahren, mit dunklen Haaren und etwas dunklerem Teint. Einer trug helle Kleidung mit Kapuze. Die anderen drei waren dunkel gekleidet. Ob sie nach der Tat in einen Zug stiegen oder entlang der Gleise zu Fuß geflüchtet sind, ist unbekannt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Die Telefonnummer lautet 04181 2850.

Jesteburg - Tageswohnungseinbrüche

An der Straße Reindorfer Osterberg sind Diebe gestern, 18.12.2025, auf zwei Grundstücken unterwegs gewesen. In der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 21:00 Uhr schlugen sie an einem Einfamilienhaus eine Fensterscheibe ein und durchsuchten anschließend das Haus. Hierbei machten sie nach ersten Erkenntnissen aber keine Beute.

Wenige Grundstücke weiter kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Einbruchsversuch. Hier wurden zwei Täter von einem nach Hause kommenden Bewohner überrascht, als sie sich gerade dem Haus annäherten. Die Täter flüchteten in die Dunkelheit.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

