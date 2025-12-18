Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Maschen - Einbrecher gestört

Neu Wulmstorf (ots)

Tageswohnungseinbruch

In der Königsberger Straße sind Diebe am Mittwoch, 17.12.2025, gegen kurz nach 17:00 Uhr in Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hatten hierzu eine Terrassentürscheibe mit einem Stein eingeworfen. Anschließend betraten sie das Haus durchsuchten mehrere Räume. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unbekannt.

Seevetal/Maschen - Einbrecher gestört

In der Straße Alter Postweg, kam es am Dienstag, 16.12.2025 zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Gegen 17:30 Uhr hörte der Bewohner eines Einfamilienhauses Geräusche und schaltete die Beleuchtung in seinem Haus ein, konnte aber zunächst nichts feststellen.

Erst am nächsten Tag bemerkte er mehrere Hebelmarken an der Eingangstür. Vermutlich wurden die Täter beim Versuch, die Tür aufzubrechen, durch das eingeschaltete Licht abgeschreckt und brachen ihr Vorhaben ab.

In beiden Fällen nimmt der Zentrale Kriminaldienst Hinweise unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

