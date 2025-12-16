Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte brechen in mehrere Häuser ein

Seevetal (ots)

Am Dienstag, 15.12.2026, kam es zu mehreren Einbrüchen im Bereich Seevetal und Jesteburg. In Seevetal hebelten die Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Oberer Brandholzweg auf. Im Bereich Freschenhausener Weg verschafften sich die Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu einer Wohnung. Auf die gleiche Art drangen Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am alten Sportplatz in Jesteburg ein. In allen Fällen durchsuchten der oder die Täter die Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Tatzeiten lagen allesamt zwischen 05:30 und 19:30 Uhr. Die Kriminalpolizei Buchholz nimmt Hinweise entgegen (04181/2850)

