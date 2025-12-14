Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 14.12.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Rosengarten (Klecken) - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Am späten Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Seevetal einen 55-jährigen Mercedesfahrer, welcher unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Neben einer Blutentnahme wurde auch die Fahrerlaubnis sichergestellt.

Jesteburg - Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Am frühen Sonntagmorgen konnte ein 36-jähriger VW-Fahrer in Jesteburg durch die Polizei kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellen die Polizeibeamten einen Alkoholwert von 1,27 Promille fest. Als daraufhin die Fahrerlaubnis sichergestellt werden sollte, stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Nach der Blutentnahme wurde der 36- Jährige aus der Maßnahme entlassen.

A7, RF Hamburg, AS Garlstorf - Betrunkener benötigt mehrere Versuche zum Anhalten

Am späten Freitagabend wurde mehrfach ein in Schlangenlinien fahrender Autofahrer auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg gemeldet. Eine Funkstreife der Autobahnpolizei Maschen konnte das Fahrzeug antreffen, benötigte aber zwei Versuche um den Pkw zu stoppen. Der Autofahrer war scheinbar nicht in Lage den Anweisungen der Beamten zu folgen. Der Grund hierfür war schnell ausgemacht, denn der freiwillige Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Bei dem 39-jährigen Hannoveraner wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

A39, RF Hamburg, AS Winsen (Luhe) - Kennzeichenmissbrauch

Am Samstagnachmittag wurden durch Polizeibeamte der Autobahnpolizei Maschen zwei Pkw mit dänischem Kurzzeitkennzeichen kontrolliert. Nach Angaben der aus Hamburg stammenden Fahrzeugführer, sollten die beiden Pkw nach Kauf in Deutschland ins Ausland überführt werden. Da es sich hierbei um eine unerlaubte Fernzulassung handelte, wurden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Um solchen Missverständnissen vorzubeugen, rät die Polizei bei gleichgelagerten Vorhaben zur Kontaktaufnahme mit der zuständigen Zulassungsbehörde.

Bendestorf - Einbruchsdiebstahl in Bungalow

Am Samstag zwischen 15:00 und 23:00 Uhr waren unbekannte Täter in einen Bungalow in der Straße 'Sonnenberg' eingebrochen. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Objekt ein und verließen dies mit unbekanntem Diebesgut anschließend wieder.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Buchholz i.d.N. - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Samstag zwischen 16:00 und 19:00 Uhr waren unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Sperberweg eingebrochen. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Objekt ein und verließen dies mit unbekanntem Diebesgut anschließend wieder.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Neu Wulmstorf - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Freitag zwischen 18:50 und 19:30 Uhr zerstörten unerkannte Täter mittels eines Blumenkübels das Fenster eines Einfamilienhauses in der Daerstorfer Straße. Nach kurzzeitigem Betreten des Objekts wurden die Täter vermutlich durch die Alarmanlage verscheucht, so dass diese das Objekt mit unbekanntem Diebesgut wieder verließen.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Seevetal Tel.: 04105/6200).

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell