POL-WL: Buchholz - Einbruch +++ Rosengarten - Terrassentür aufgehebelt
Buchholz (ots)
Einbruch
Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Samstag 11 Uhr und Sonntag 19 Uhr die Terrassentür eines Hauses im Eibenweg auf. Im Anschluss wurde das Gebäude offensichtlich nach Diebesgut durchsucht. Dazu wurden auch zwei weitere Türen in dem Objekt aufgebrochen. Ob die Täter etwas gestohlen haben ist derzeit noch unbekannt. Allein der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.
Rosengarten - Terrassentür aufgehebelt
In ein Haus im Wacholderstieg gelangten unbekannte Täter am Sonntag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt wurde, durchsuchten die Täter das Innere. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Buchholz unter der Nummer 04181-2850.
