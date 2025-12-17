Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kaufinteresse vorgetäuscht und Handy geraubt ++ Jesteburg und Seevetal - Tageswohnungseinbrüche ++ Neu Wulmstorf und Winsen - E-Scooter Unfälle

Winsen (ots)

Kaufinteresse vorgetäuscht und Handy geraubt

Am 14.12.2025 kam es an der Luhdorfer Straße, in Höhe der Bushaltestelle Ilmer Weg, zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 17:45 Uhr hatte sich ein 19-Jähriger, der zuvor im Internet ein hochwertiges Smartphone zum Kauf angeboten hatte, mit den mutmaßlichen Käufern getroffen. Unter dem Vorwand, noch Bargeld holen zu müssen, gingen die beiden männlichen Täter zu einem weißen VW Golf neueren Baujahrs. Dabei hatten sie das Smartphone allerdings bei sich behalten. Der 19-jährige wollte die Täter stoppen und verfolgte sie bis ans Fahrzeug. Beim Losfahren verletzten sie den Mann leicht. Die Täter fuhren mit ausgeschalteter Beleuchtung und hoher Geschwindigkeit auf der Luhdorfer Straße in Richtung Innenstadt davon.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 zu melden.

Jesteburg und Seevetal - Tageswohnungseinbrüche

In der Kamerunstraße sind Diebe am Dienstag, 16.12.2025, in ein Einfamilienhaus eingestiegen. In der Zeit zwischen 15:50 Uhr und 18 Uhr hatten die Täter ein Fenster an dem Einfamilienhaus eingeschlagen und hierdurch das Haus betreten. Sie durchsuchten zahlreiche Räume und entwendeten Schmuck.

Im Immenweg (Seevetal/Horst) kam es am Dienstag ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen 12:30 Uhr und 19:15 Uhr. Auch hier schlugen Täter zunächst eine Fensterscheibe ein. Allerdings gelang es ihnen nicht, das Fenster zu öffnen. Deswegen rissen die Täter anschließend die Außenjalousien einer rückwärtigen Terrassentür aus den Führungsschienen und brachen die Tür auf, um in das Haus zu gelangen. Was sie erbeuteten, ist noch unklar.

In beiden Fällen nimmt der Zentrale Kriminaldienst Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen entgegen. Die Telefonnummer lautet 04181 2850.

Neu Wulmstorf und Winsen - E-Scooter Unfälle

Auf der Hauptstraße in Neu Wulmstorf kam es am Dienstag, 16.12.2025, gegen 16:20 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen der 21-jährigen Fahrerin eines E-Scooters und dem PKW einer 77-jährigen Frau. Die 21-Jährige befuhr den Moorweg in Richtung Liliencronstraße und querte hierbei den Fußgängerüberweg. Die 77-Jährige, die mit ihrem PKW auf der Hauptstraße in Richtung Buxtehude unterwegs war und nach rechts in die Liliencronstraße abbiegen wollte, übersah hierbei die 21-Jährige. Die Frau wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

In Winsen ereignete sich der Unfall am Dienstag, 16.12.2025, gegen 18:30 Uhr im Bereich des Bahnhofsplatzes. Dort übersah eine 54-jährige Frau beim Abbiegen mit ihrem PKW einen 16-Jährigen, der auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Auch er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

