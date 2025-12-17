Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Der "Tausendfüssler" breitet sich weiter aus - Verkehrsprävention an den Grundschulen - neue Banner für mehr Aufmerksamkeit

Seevetal (ots)

Seit 2012 gibt es das Projekt "Tausendfüssler". Der Präventionsrat Seevetal und das Polizeikommissariat Seevetal haben sich mit diesem Projekt zum Ziel gesetzt, Grundschulkinder fit für die Teilnahme am Straßenverkehr zu machen. Und dazu gehört, sich zu Fuß auf den Weg zur Schule zu machen, anstatt mit dem Elterntaxi bis vor die Tür gefahren zu werden.

Bereits fünf der sieben Grundschulen nehmen an dem Projekt teil. Jüngst ist die Grundschule Horst dazugekommen. Neben Unterrichtseinheiten zur Verkehrssicherheit, bei denen die Kontaktbeamtin Stephanie Jahnert mit den Kindern über das richtige Verhalten im Straßenverkehr, Sicherheit durch Sichtbarkeit und vieles mehr spricht, veranstalten manche Schulen auch Aktionswochen, in denen die Schülerinnen und Schüler durch das Sammeln von Punkten dazu motiviert werden sollen, verstärkt zu Fuß zur Schule zu kommen.

Ein Kernelement des Projekts sind die Tausendfüssler-Haltestellen. Bunte Schilder auf den Hauptwegen zu den Grundschulen, auf denen morgendliche Treffzeiten angegeben sind. So können sich die Kinder in Gruppen zusammenfinden und gemeinsam, und damit deutlich sichtbarer, den Weg zur Schule antreten.

Um auf das Projekt hinzuweisen und andere Verkehrsteilnehmende zu sensibilisieren, hat der Präventionsrat neue Banner beschafft, die an den Hauptverkehrstrecken in der Gemeinde platziert wurden, so auch im Bereich des Polizeikommissariats Seevetal an der Hamburger Straße im Ortsteil Maschen.

BU: Der Leiter des Polizeikommissariats Seevetal, Erster Polizeihauptkommissar Holger Guse, mit Silke Lührs aus dem Vorstand des Präventionsrats und Polizeihauptkommissarin Stephanie Jahnert am neu installierten Banner vor der Dienststelle.

