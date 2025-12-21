Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 21.12.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++Diverse Einbrüche im Landkreis++

Am Freitag kurz vor Mitternacht kam es in der Heidlohallee in Tostedt zu einem versuchten Einbruch. Die unbekannten Täter hebelten an einem Fenster und schlugen es ein. Als sie durch einen aufmerksamen Nachbarn bemerkt wurden, ließen sie von der Tat ab und flüchteten unerkannt mit einem PKW.

Bereits am Nachmittag, zwischen 15:00 und 19:00 Uhr, kam es in der Straße "Schüttenstieg" in Hittfeld zu einem Einbruch. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster des Einfamilienhauses auf und durchsuchten es nach wertvollen Gegenständen. Mit dem Diebesgut flüchteten sie anschließend unerkannt.

Zwischen Donnerstag und Samstag haben Täter in Meckelfeld in der Höpenstraße zugeschlagen. Die Täter kletterten auf einen Balkon des Mehrfamilienhauses und verschafften sich durch Einschlagen der Balkontür Zutritt zur Wohnung. Mit dem erlangten Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt.

In dem Bertha-von-Suttner-Weg in Tostedt in der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr gelangten unbekannte Täter über ein Badezimmer in ein Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Mit diesem flüchteten sie in unbekannte Richtung. In den Ortschaften Maschen, Eddelsen, Nenndorf und Klecken kam es am Wochenende in den jeweiligen Nachmittag- und Abendstunden zu weiteren Einbruchsversuchen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder fremde Personen auf seiner Videoüberwachung aufgezeichnet hat, möge sich bei dem Zentralen Kriminaldienst in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 285 0 melden.

Gerade in der dunklen Jahreszeit und vor den Feiertagen steigen die Einbruchszahlen an. Verhaltenstipps und auch präventive Hinweise sind für Sie auf der Homepage der Polizeidirektion Lüneburg unter folgendem Link abrufbar: https://www.pd-lg.polizei-nds.de/kriminalitaet/wohnungseinbruchdiebstahl/

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr sind zwei unbekannte Täter über ein Rolltor auf das Gelände einer Firma in der Straße "An Kolenbeek" in Stelle geklettert. Sie betraten das Objekt und durchsuchten die Lagerhallen. Im Anschluss wurden sie durch eine dritte unbekannte Person mit einem Pkw wieder eingesammelt. Diebesgut ist bisher nicht bekannt. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich machen kann, soll sich bitte bei der Polizei Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171 796 0 melden.

++Schlechter Scherz löst Großeinsatz aus++

In Hollenstedt haben unbekannte Täter eine Dose mit unbekanntem Inhalt in einem Regal in einem Supermarkt in der Hauptstraße deponiert. Da aufgrund der Beschriftung zunächst eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Freiwillige Feuerwehr Hollenstedt sowie Mitarbeiter des Landeskriminalamts Hannover zur Bewertung hinzugezogen. Schlussendlich ging keine Gefahr von dem Gegenstand aus. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen die noch unbekannten Täter eingeleitet. Wer Hinweise zur Täterschaft geben kann, möge sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181 285 0 melden.

++Mit fehlender Führerscheinklasse auf der A7 unterwegs++

Am Samstagmorgen fiel den Kolleg*innen der Autobahnpolizei Maschen auf der A 7 in Richtung Hamburg ein Gespann bestehend aus Transporter und Anhänger auf. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurde zunächst die Ladungssicherung des auf dem Anhänger transportierten Minibaggers überprüft. Anschließend nahmen die Beamt*innen noch den Führerschein des 30-jährigen Fahrers näher in Augenschein. Dabei viel auf, dass er die benötigte Führerscheinklasse BE nicht besitzt und somit den Anhänger nicht ziehen durfte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

++Unlautere Vertragsabschlüsse++

In Emmelndorf ist es Samstagvormittag zu nicht legitimen Stromvertragsabschlüssen gekommen. Achten Sie bei sogenannten Haustürgeschäften auf die Legitimation des Mitarbeiters und informieren Sie sich vorab über die aktuellen Marktpreise, um überhöhte Kosten zu vermeiden. Sollten Sie in den vergangenen Tagen Besuch eines Stromanbieters gehabt haben und hierbei außergewöhnliche Feststellungen gemacht haben, melden Sie sich gern bei der Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 0405 620 0

++Betrunken in Stelle verunfallt++

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde ein verletzter Radfahrer gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der 53-jährige Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt ist und sich dabei verletzte. Grund für den Sturz könnte die alkoholische Beeinflussung in Höhe von 1,86 Promille sein. Zum Glück zog er sich, durch einen getragenen Fahrradhelm, nur leichte Verletzungen hinzu. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

++Körperverletzung beim Bäcker++

Am Freitag, gegen 14:30 Uhr, ist es in einer Bäckerei in der Winsener Innenstadt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 64-jährigen Mannes gekommen. Der 35-jährige Täter hat aus bisher unbekannten Gründen auf den wartenden Mann eingeschlagen. Durch das beherzte Eingreifen von den umstehenden Kunden und lauten Hilferufen ließ der Täter von dem Opfer ab. Ein in der Nähe befindlicher Polizeibeamter nahm die Situation wahr und konnte den flüchtigen Täter stellen. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige gefertigt.

++Kurzzeitiges Verkehrschaos in Winsen (Luhe)++

Am Samstag gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich auf der sogenannten Wolperding Kreuzung extrem viel Kraftstoff befinde. Vor Ort wird festgestellt, dass sich der Kraftstoff großflächig verteilt hat und an vielen Stellen sehr rutschig ist. Die Kreuzung wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr mit entsprechendem Bindemittel abgestreut und später durch eine Reinigungsfirma gesäubert.

Während der Abstreu- und Reinigungsmaßnahmen musste die Kreuzung immer wieder durch die Polizei teilweise gesperrt werden. Erst um 15:30 Uhr konnten die Arbeiten beendet werden und der Verkehr wieder uneingeschränkt fließen.

Ein Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Es könnte sich laut Zeugenangaben um einen weißen Pritschenwagen mit einem Auflieger oder einer Ladefläche handeln.

Der Verursacher selber oder Hinweisgeber zum Verursacher melden sich bitte bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171 796 0.

