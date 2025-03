Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Wohnung und Diebstahl aus Zigarettenautomat

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 23:00 Uhr, bis Mittwochmittag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der August-Hinrichs-Straße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen mit noch unbekannter Beute.

Vermutlich in der letzten Nacht wurde zudem ein Zigarettenautomat in der Clausewitzstraße aufgebrochen. Die Täter entwendeten eine bislang nicht bekannte Menge an Zigaretten sowie den darin befindlichen Kasseneinsatz.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(365289)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell