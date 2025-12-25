PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg unterstützt Weihnachtsaktion von DocStop e. V.

Sittensen (ots)

Weihnachten ist eine Zeit, in der die meisten Menschen im Kreis von Familie und Freunden zusammenkommen. Für viele Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer ist dies jedoch nicht selbstverständlich. Auch in diesem Jahr verbringen zahlreiche Berufskraftfahrer die Feiertage auf Parkplätzen entlang der Autobahnen - fernab von Zuhause, in ihren Fahrerkabinen.

So war das Team des Fernfahrerstammtisches der Polizeidirektion Lüneburg mit seinen fleißigen Helfern am 25.12.2025 auf der A1 unterwegs, um den Fahrerinnen und Fahrern, die noch auf Achse waren oder bereits auf den Rastanlagen standen, eine kleine weihnachtliche Freude zu bereiten. Entgegen der häufigen Annahme trafen die Beamtinnen und Beamten auf den Parkplätzen auch viele deutsche Berufskraftfahrer.

Seit vielen Jahren unterstützen die Moderatoren des Fernfahrerstammtisches den Verein DocStop e. V. - die Initiative zur medizinischen Unterwegsversorgung von Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern. Auch in diesem Jahr waren die Streifenwagen wieder gut gefüllt mit weihnachtlichen Leckereien, die vom Verein DocStop zur Verfügung gestellt wurden.

Beim Anklopfen an die Fahrerkabinen blickten die Beamtinnen und Beamten zunächst in erstaunte Gesichter. Der erste Gedanke war bei manchem Fahrer: "Nicht schon wieder eine Kontrolle." Doch schnell wich die Skepsis, als freundliche Worte gewechselt und kleine Geschenktüten überreicht wurden. Die Reaktionen reichten von ehrlicher Freude bis hin zu sichtbarer Rührung - auch die eine oder andere Träne blieb nicht aus.

Der Verein DocStop überrascht seit mehr als zehn Jahren Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer zur Weihnachtszeit. In diesem Jahr unterstützte der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg diese Aktion bereits zum achten Mal. Für alle Beteiligten stand schnell fest: Auch im kommenden Jahr wird diese besondere Unterstützung fortgesetzt.

Kontakt für Medienanfragen:

Autobahnpolizeikommissariat Maschen
H. Bockemühl, PHK

04105/620-200

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

