POL-WL: Tostedt - Einbruch durch die Kellertür

Tostedt (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen letztem Donnerstag 13 Uhr und Montag 07:00 Uhr in ein Haus im Rotkehlchenweg in Tostedt ein. Nachdem zunächst vergeblich an der Haustür gehebelt wurde, hatten die Täter bei der Kellertür Erfolg. Das Haus wurde im Anschluss durchsucht. Die Einbrecher entfernten sich danach in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, muss durch die Bewohner zunächst noch geprüft werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Nummer 04181-2850 bei der Polizei Buchholz.

