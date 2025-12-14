Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Pkw fährt gegen Hauswand - Fahrer verstorben - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Rhein-Berg und der Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (13.12.) ist im Stadtteil Sand ein Pkw gegen eine Hauswand gefahren. Der Fahrer des Pkw verstarb später im Krankenhaus.

Kurz vor 14:00 Uhr wurden die Feuerwehr Bergisch Gladbach, der Rettungsdienst und die Polizei Rhein-Berg zu einem Verkehrsunfall nach Sand gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 13:55 Uhr ein 84-jähriger Bergisch Gladbacher mit seinem Pkw auf der Ommerbornstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er im Kreuzungsbereich Sander Straße/Herkenrather Straße die Kontrolle über seinen schwarzen BMW. Der Pkw prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurden zwei geparkte Pkw beschädigt. Möglicherweise hatte der Fahrer vor dem Unfall einen internistischen Notfall am Steuer erlitten.

Ersthelfer befreiten den Fahrer aus dem verunfallten Pkw und begannen unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen. Herbeigerufene Polizeibeamte setzten die Maßnahmen fort und wurden danach vom Rettungsdienst abgelöst. Der 84-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Sicherung der Einsatzstelle. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut. Aufgrund einer leichten Rauchentwicklung im Motorraum wurde das Fahrzeug mithilfe einer Seilwinde zurückgezogen und der Motorraum vorsorglich mit Wasser benetzt. Darüber hinaus unterstützte die Feuerwehr die Polizei bei der Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Einsatzstelle. Ein weiterer beteiligter und beschädigter Pkw wurde durch die Feuerwehr aus einer Einfahrt geborgen. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit 21 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz.

Vor Ort erhielt die Polizei Rhein-Berg Unterstützung durch ein hinzugezogenes Unfallaufnahmeteam der Polizei Neuss. Zudem überprüfte das THW die Schäden am Gebäude. Nach Einschätzung des Baufachberaters des THW ist das Haus nicht akut einsturzgefährdet.

Während der Unfallaufnahme waren Teile der Ommerbornstraße, der Sander Straße und der Herkenrather Straße bis circa 19:30 Uhr gesperrt. Die Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (es/bw)

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell