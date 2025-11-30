Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Jubilarenehrung 2025 im Bergischen Löwen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitagabend, den 28. November 2025, fand im festlich geschmückten und bis auf den letzten Platz gefüllten Spiegelsaal des Bergischen Löwen die diesjährige Jubilarenehrung der Feuerwehr Bergisch Gladbach statt. In würdigem Rahmen wurden langjährige Mitglieder für ihre Verdienste ausgezeichnet, neue Führungskräfte ernannt sowie besondere Leistungen gewürdigt.

Der Leiter der Feuerwehr, Jörg Köhler, eröffnete den Abend und begrüßte die zahlreichen Gäste aus allen Einheiten der Feuerwehr - von der Jugendfeuerwehr bis zur Ehrenabteilung. Unter den Gästen befanden sich zudem Bürgermeister Marcel Kreutz, Kämmerer und Feuerschutzdezernent Thore Eggert, viele Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen des Stadtrates, Landrat Arne von Bötticher, Kreisbrandmeister Manuel Packhäuser, Mitglieder des Vorstandes des Verbandes der Feuerwehren im Rheinisch-Bergischen Kreis e.V., Bürgermeister a.D. Frank Stein sowie Kreisbrandmeister a.D. Wolfgang Weiden.

Wertschätzende Worte der Gäste

In seiner Antrittsrede vor der Feuerwehr würdigte Bürgermeister Marcel Kreutz den Einsatz der Feuerwehrangehörigen und stellte die große Bedeutung des Ehrenamtes in der Stadtgesellschaft heraus. Gleichzeitig dankte er den Kräften der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes für ihren täglichen #EinsatzfürGL.

Auch Kreisbrandmeister Manuel Packhäuser hob in seinem Grußwort die Bedeutung eines funktionierenden Feuerwehrsystems hervor - gerade angesichts der aktuellen geopolitischen Lage und der immer komplexer werdenden Aufgaben für die Feuerwehren.

Leiter der Feuerwehr Jörg Köhler zog anschließend ein kurzes Resümee des bald endenden Jahres 2025. Während die Personaldecke im Ehrenamt stabil sei, bleibe die Gewinnung von hauptamtlichen Einsatzkräften weiterhin herausfordernd. Zugleich zeigte er sich erfreut über die zukünftige Zusammenarbeit mit den neu gewählten Ratsmitgliedern.

Ernennung zum Ehrenbrandmeister

Eine besondere Würdigung erhielt Bürgermeister a.D. Frank Stein. Für seine außerordentlichen Verdienste als ehemaliger Stadtkämmerer und Bürgermeister ernannte ihn die Leitung der Feuerwehr zum Ehrenbrandmeister. Der sichtbar überraschte Frank Stein bleibt der Feuerwehr über seine aktive Mitgliedschaft in der Unterstützungseinheit weiterhin verbunden.

Höhepunkt: Ehrung der Jubilare

Anschließend folgte der festliche Höhepunkt: die Ehrung der langjährigen Mitglieder.

25 Jahre Mitgliedschaft - Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber

- Marco Braun, Löschzug 5 - Schildgen - Benjamin Hackländer, Löschzug 5 - Schildgen - Dennis Ihlo, Löschzug 6 - Paffrath/Hand - Matthias Müller, Löschzug 9 - Bensberg - Timo Stein, Abteilungsdienst - Melanie Zachau-Pütz, Löschzug 6 - Paffrath/Hand

35 Jahre Mitgliedschaft - Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold

- Martin Bolte, Löschzug 6 - Paffrath/Hand - Nicole Haag, Löschzug 7 - Stadtmitte

50 Jahre Mitgliedschaft

- Wilfried Laudenberg, Löschzug 6 - Paffrath/Hand - Bernhard Schmidt, Ehrenabteilung Löschzug 5 - Schildgen

Beide erhielten Auszeichnungen des Verbandes der Feuerwehren im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie der Feuerwehr Bergisch Gladbach. Aufgrund seiner 50-jährigen aktiven Dienstzeit wurde Wilfried Laudenberg zusätzlich das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold mit Kranz verliehen.

Weitere Auszeichnungen und Beförderungen

Für seine langjährigen Verdienste in der Jugendfeuerwehr erhielt Marco Polito (Löschzug 5 - Schildgen) von Stadtjugendfeuerwehrwart Daniel Martini die Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr NRW.

Zudem wurden Führungskräfte der Feuerwehr befördert:

- Fabian Koch, Löschzug 7 - Stadtmitte, zum Brandoberinspektor - Dominik Möller, Löschzug 7 - Stadtmitte, zum Brandoberinspektor

Weiterhin wurde Fabian Kaltenbach zum stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwart bestellt. Die Bestellung von Pressesprecher Elmar Schneiders wurde um weitere sechs Jahre verlängert.

Abschluss in geselligem Rahmen

Den Abschluss des offiziellen Teils bildete die Übergabe von Präsenten sowie ein gemeinsames Gruppenfoto der Geehrten. Danach folgte eine gesellige Feier mit gutem Essen und kühlen Getränken. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr war jederzeit sichergestellt.

Ein besonderer Dank gilt dem Löschzug 10 - Refrath für die Organisation und Ausrichtung des Abends sowie dem Team des Bürgerhauses Bergischer Löwe für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. (es)

