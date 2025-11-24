Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Einladung zum Pressetermin - Ehrung für langjährige Mitgliedschaften in der Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Presse-Einladung zur Veranstaltung am Freitag, 28. November 2025 Beginn: 19:00 Uhr Ort: Spiegelsaal im Bürgerhaus "Bergischer Löwe", Konrad-Adenauer-Platz, 51465 Bergisch Gladbach

Sehr geehrte Medienvertreter,

die Feuerwehr Bergisch Gladbach lädt Sie herzlich zur diesjährigen Jahresveranstaltung am Freitag, 28. November 2025, ab 19:00 Uhr in den Spiegelsaal des Bürgerhauses "Bergischer Löwe" ein.

Im Mittelpunkt des Abends steht traditionell die Ehrung unserer Jubilare. In diesem Jahr werden Feuerwehrangehörige für 25, 35 und 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Bergisch Gladbach ausgezeichnet.

Zudem freuen wir uns besonders auf die Antrittsrede des neuen Bürgermeisters Marcel Kreutz, der erstmals als Verwaltungschef an der Jahresveranstaltung der Feuerwehr teilnimmt.

Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und heißen Sie im Bürgerhaus Bergischer Löwe herzlich willkommen.

Um formlose Anmeldung wird gebeten per E-Mail unter presse-feuerwehr@stadt-gl.de. (es)

