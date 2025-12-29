Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Supermarkt ++ Marschacht - Münzgeld gestohlen

Seevetal/Hittfeld (ots)

Einbruch in Supermarkt

Am frühen Sonntagmorgen, 28.12.2025, in der Zeit zwischen 3:00 Uhr und 5:00 Uhr, sind Diebe in das Gebäude eines Supermarktes an der Straße Pastorenwiesen eingebrochen. Die Täter hatten zunächst eine Zugangstür aufgehebelt und anschließend mehrere Schränke aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Tabakwaren. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Marschacht - Münzgeld gestohlen

An der Elbuferstraße sind Diebe am Sonntag, 28.12.2025, in einen rückwärtigen Büroraum der örtlichen Volksbank-Filiale eingebrochen. Die Täter lösten gegen kurz vor 6 Uhr die Alarmanlage aus. Sie ergriffen in aller Eile etwas Münzgeld und flüchteten noch vor Eintreffen der ersten Streifenwagen.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und wertet Videoaufnahmen aus. Derzeit gibt es noch keine Hinweise auf die Täter.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell