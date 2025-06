Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Raser liefert sich gefährliche Fahrt durch die Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:15 Uhr, fiel einer zivilen Polizeistreife in der Friedrich-Ebert-Straße ein schwarzer BMW auf, dessen Fahrer mehrfach durch auffälliges Fahrverhalten negativ in Erscheinung trat. Auf seiner weiteren Route über die Bürgerstraße, Minister-Karl-Möller-Straße, Friedrichstraße und Artlandstraße beschleunigte der BMW-Fahrer sein Fahrzeug ohne erkennbaren Grund stark und ließ den Motor dabei mehrfach aufheulen. In Höhe der Lötzener Straße hielt der BMW plötzlich an und winkte die Polizeistreife scheinbar heran - nur um im nächsten Moment mit stark überhöhter Geschwindigkeit davonzurasen. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wurde dabei auf über 140 km/h geschätzt - wohlgemerkt im innerstädtischen Bereich. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit konnten die Polizisten dem Fahrzeug zunächst nicht folgen. Erst als der Fahrer von der Artlandstraße in die Mimmelager Straße einbog, gelang es den Polizisten, den BMW wieder einzuholen und Anhaltezeichen zu geben. Der Wagen wurde daraufhin gestoppt und kontrolliert. Am Steuer saß ein 21-jähriger Mann aus Quakenbrück. Für ihn war die Fahrt an dieser Stelle beendet. Auf richterliche Anordnung beschlagnahmten die eingesetzten Beamten sowohl den Führerschein als auch das Fahrzeug des jungen Mannes. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu der gefährlichen Fahrweise des schwarzen BMW machen können oder womöglich selbst durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell