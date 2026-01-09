PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz von Discounter - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 09.45 Uhr, wurde ein weißer Fiat 500, welcher auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Im Schlöttle" stand, von einem anderen Fahrzeug hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben und Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein blaues Fahrzeug handeln.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 09.01.2026 – 14:20

    POL-FR: Weil am Rhein: Pkw fährt gegen Straßenlaterne

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 08.01.2026, gegen 23.20 Uhr, fuhr eine Frau mit ihrem Pkw gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne wurde vollständig zerstört. Die 19-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Am Messeplatz" und bog nach links in die Rudolf-Virchow-Straße ein. Dabei kam sie aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die 19-Jährige blieb ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:43

    POL-FR: Hochschwarzwald: Winterglatte Straßen führen zu mehreren Unfällen

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 07.01.2026, gegen 21:40 Uhr wollte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer von Kleineisenbach kommend an der Kreuzung in Fahrtrichtung Eisenbach nach rechts einbiegen. Infolge mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen ein Verkehrsschild. Am Donnerstag, ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:19

    POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 08.01.2026, kurz vor 22:15 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Basler Straße und Merzhauser Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 39-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr zusammen mit seiner Beifahrerin die Basler Straße aus Freiburg-Haslach kommend und ...

    mehr
