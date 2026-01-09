Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz von Discounter - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 09.45 Uhr, wurde ein weißer Fiat 500, welcher auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Im Schlöttle" stand, von einem anderen Fahrzeug hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben und Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein blaues Fahrzeug handeln.

