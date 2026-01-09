PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 05.01.2026, 15.30 Uhr bis Mittwoch, 07.01.2026, 13.30 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Burte-Straße in Steinen. Mehrere Räume wurden von der Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hüsingen wurde der Polizei am Freitag, 09.01.2026 gemeldet. In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 08.01.2026, 17.00 Uhr bis Freitag, 09.01.2026, 08.50 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus in der Straße "Alemannenring" zu gelangen. Das Haus wurde von der Täterschaft komplett durchsucht. Auch hier liegen über das Diebesgut noch keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Noch eine Bitte der Polizei:

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 14:25

    POL-FR: Steinen: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße - eine Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 08.01.2026, kurz nach 14 Uhr kam es auf der Bundesstraße 317 zu einer Vorfahrtsverletzung, bei welcher zwei Pkws beteiligt waren. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Landstraße und bog an der Einmündung zur Bundesstraße nach links ein. Dabei übersah sie eine 50-jährige ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:23

    POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz von Discounter - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 07.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 09.45 Uhr, wurde ein weißer Fiat 500, welcher auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Im Schlöttle" stand, von einem anderen Fahrzeug hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:20

    POL-FR: Weil am Rhein: Pkw fährt gegen Straßenlaterne

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 08.01.2026, gegen 23.20 Uhr, fuhr eine Frau mit ihrem Pkw gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne wurde vollständig zerstört. Die 19-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Am Messeplatz" und bog nach links in die Rudolf-Virchow-Straße ein. Dabei kam sie aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die 19-Jährige blieb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren