Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aktuelle Verkehrsmeldung - Blauhander Straße

Zetel (ots)

Auf der Blauhander Straße sind derzeit insgesamt 15 Pkw sowie zusätzlich 3 Lkw aufgrund der Witterungsverhältnisse festgefahren. Der betroffene Streckenabschnitt ist aktuell nicht passierbar.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich zu meiden und alternative Routen zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

