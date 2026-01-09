Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Aktuelle Verkehrsmeldung - Blauhander Straße
Zetel (ots)
Auf der Blauhander Straße sind derzeit insgesamt 15 Pkw sowie zusätzlich 3 Lkw aufgrund der Witterungsverhältnisse festgefahren. Der betroffene Streckenabschnitt ist aktuell nicht passierbar.
Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich zu meiden und alternative Routen zu nutzen.
