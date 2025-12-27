PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Getränkemarkt angegangen +++ Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Hofheim (ots)

1. Getränkemarkt angegangen,

Wallau, Hessenstraße,

Mittwoch, 24.12.2025, 18:30 Uhr bis Samstag, 27.12.2025, 06:20 Uhr

(Sz)Zwischen Heiligabend und Samstagmorgen hatten es Einbrecher auf einen Getränkemarkt im Hofheimer Ortsteil Wallau abgesehen. Unbekannte hebelten an einer Seitentür zum Markt in der Hessenstraße, welche den Hebelversuchen jedoch standhielt. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196/2073-0 entgegen.

2. Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall,

Kriftel, Bahnhofstraße,

Dienstag, 23.12.2025, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 24.12.2025, 13:00 Uhr

(Sz)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag kam es in Kriftel zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer eines bisher unbekannten Fahrzeuges verursachte an einem in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell