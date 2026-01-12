Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Diskothek in Sande

Sande (ots)

Am 11.01.2026, gegen 04:50 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Weserstraße in Sande zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich drei männliche Personen im Alter von 21, 22 und 23 Jahren im Kassen- bzw. Ausgangsbereich der Diskothek, als es zu Streitigkeiten mit einer renitent auftretenden, bislang unbekannten männlichen Person kam. Im weiteren Verlauf schlug der Mann den drei Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Die Entsendung eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Der bislang unbekannte Tatverdächtige entfernte sich anschließend vom Gelände der Diskothek. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

