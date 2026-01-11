Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Fr. 09.01. bis So. 11.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Kellereinbruch

Wilhelmshaven. Unbekannte Täterschaft versucht in der Zeit vom 02.01.2026, 14 Uhr bis zum 10.01.2026, 12 Uhr ein rückwärtig gelegenes Kellerfenster am Mehrfamilienhaus im Goedenser Weg aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen wurde von einer weiteren Tatbegehung abgelassen. Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter 04421/942-0 entgegen.

42-Jähriger Pkw-Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein im Straßenverkehr unterwegs

Wilhelmshaven. Am 10.01.2026, um 02:15 Uhr, wurde ein 40-jähriger Mann aus Wilhelmshaven kontrolliert, der einen Pkw auf der Gökerstraße führte. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser keinen Führerschein besitzt und zudem unter Alkoholeinfluss stand. Im Weiteren wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 42-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Betrunken im Schnee festgefahren. Ein weiterer Betrunkener versucht den Pkw anschließend zu befreien und wegzufahren

Wilhelmshaven. Am 11.01.2026, um 01:25 Uhr stellen die Polizeibeamten im Rahmen der Streife in der Kolberger Straße einen Pkw fest, der offensichtlich im Schnee feststeckte. Zwei betrunkene Männer versuchten den Pkw zu befreien. Es wurde ermittelt, dass einer der Männer den Wagen festgefahren hatte. Dieser hatte keinen Führerschein und stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Wagen zwar zugelassen war, aber die montierten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten.

Bei dem nun beschuldigten Fahrzeugführer, 42 Jahre aus Halle, wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung verantworten.

Während der Blutprobenentnahme, stellte eine weitere Streifenwagenbesatzung fest, dass der andere Betrunkene, 42 Jahre aus Hilders, der der Halter des Fahrzeuges ist, versuchte, mit dem Pkw wegzufahren. Ein Alkoholtest vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,09 Promille. Somit folgte dieser seinem Bekannten und auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Dieser war im Gegensatz zu seinem Bekannten im Besitz einer Fahrerlaubnis, musste nun seinen Führerschein allerdings bei der Polizei lassen. Gegen diesen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis als Halter sowie der Urkundenfälschung eingeleitet.

24 -Jähriges ohne Führerschein und mit manipulierten Kennzeichen unterwegs

Wilhelmshaven. Am 10.01.2026, um 20:00 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Tilsiter Straße fest, dass der 24-Jährige Beschuldigte einen Pkw führte, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle wurde weiter festgestellt, dass der Wagen nicht zugelassen war. Es befanden sich andere Kennzeichen mit totalgefälschten Zulassungs- und TÜV-Plaketten an dem Pkw. Diese wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung verantworten.

Erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis - Diesmal zur Polizeidienststelle

Wilhelmshaven. Am 11.01.2026, gegen 11:40 Uhr, erschien ein 24-Jähriger in der Polizeidienststelle. Er hatte Fragen zu einem Ermittlungsverfahren. Der Mann ist bereits im Dezember zweimal wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Einen Führerschein hat er noch nie besessen. Ca. 20 Minuten nach Verlassen der Dienststelle wurde dieser durch einen Polizeibeamten in der Viktoriastraße mit einem Pkw fahrend angetroffen - Diesmal nüchtern. Er gab gegenüber dem Beamten an, soeben von der Dienststelle zu kommen. Außerdem sei er zuvor auch mit seinem Wagen dort hingefahren. Ein Unrechtsbewusstsein zeigt der 24-Jährige nicht. Er bat darum, ob die Polizei nicht ein "Auge zudrücken könne". Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und dem Bruder ausgehändigt. Es werden zwei weitere Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Jever. Am Sonntag, 11.01.2026, gegen 01.51 Uhr, befuhr eine 50-jährige Pkw-Fahrerin die Straße Elisabethufer aus Richtung Stadtmitte kommend. An der Einmündung zur Schillerstraße bog die Pkw-Fahrerin nach links ab, um der Straße Elisabethufer weiterhin zu folgen. Im Einmündungsbereich schnitt sie den Kurvenverlauf, so dass sie über eine dortige Verkehrsinsel fuhr, auf dieser gegen ein Verkehrsschild stieß und auf der Verkehrsinsel zum Stehen kam. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 2,10 0/oo. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden.

