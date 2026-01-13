Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen
Wilhelmshaven (ots)
Am 12.01.2026 gegen 15:01 Uhr kam es auf der Hooksieler Landstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrzeugführerin mit einem voll besetzten Pkw die Hooksieler Landstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach zum Liegen. Zwei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell