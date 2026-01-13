Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.01.2026 gegen 15:01 Uhr kam es auf der Hooksieler Landstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrzeugführerin mit einem voll besetzten Pkw die Hooksieler Landstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach zum Liegen. Zwei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

