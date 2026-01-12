PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Glättebedingtes Einsatzgeschehen

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

In den Vormittagsstunden war im Straßenverkehr nur wenig Bewegung festzustellen. Die Verkehrsteilnehmenden passten ihr Fahrverhalten den glatten Straßenverhältnissen an und verhielten sich insgesamt umsichtig und vorbildlich.

Die Polizei verzeichnete in ihrem Zuständigkeitsbereich lediglich wenige Einsätze. Es mussten lediglich zwei Verkehrsunfälle ohne Personenschäden aufgenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

