Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Glättebedingtes Einsatzgeschehen
Wilhelmshaven/Friesland (ots)
In den Vormittagsstunden war im Straßenverkehr nur wenig Bewegung festzustellen. Die Verkehrsteilnehmenden passten ihr Fahrverhalten den glatten Straßenverhältnissen an und verhielten sich insgesamt umsichtig und vorbildlich.
Die Polizei verzeichnete in ihrem Zuständigkeitsbereich lediglich wenige Einsätze. Es mussten lediglich zwei Verkehrsunfälle ohne Personenschäden aufgenommen werden.
