Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr

Sande (ots)

Am 12.01.2026 gegen 19:24 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Pkw im öffentlichen Verkehrsraum in Sande geführt worden sei, obwohl der Fahrzeugführer alkoholisiert sein könnte. Die eingesetzten Kräfte führten zunächst eine Nahbereichsfahndung durch, die ohne Erfolg blieb. Kurz darauf konnte der Pkw an der Wohnanschrift des Fahrzeugführers festgestellt und der 38-jährige Beschuldigte angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,55 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme im Nordwestkrankenhaus angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt wurde zudem der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell