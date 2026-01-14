Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betrug durch Warenrückgabe

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.01.2026 kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Flutstraße im Stadtteil Voslapp in Wilhelmshaven zu einem Betrugsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen erwarb der Beschuldigte zunächst verschiedene Lebensmittel sowie ein Lego-Set im Wert von 289,99 Euro. Kurz darauf kehrte er in das Geschäft zurück und gab das Lego-Set unter dem Vorwand zurück, dieses andernorts günstiger erwerben zu können. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass sich der Originalinhalt nicht mehr in der Verpackung befand. Ein Strafverfahren wegen Betruges wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

