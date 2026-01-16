Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Gegen 15:45 Uhr kam es in Varel zu einem Verkehrsunfall mit einem Omnibus. Ein 61-jähriger Fahrer aus Nordenham, der eine Reisegruppe abholen sollte, wurde nach eigenen Angaben durch sein Navigationssystem fehlgeleitet und geriet in der Haferkamstraße in eine Situation, in der er nicht mehr vorwärtsfahren konnte. Beim anschließenden Rangieren stieß der Omnibus gegen eine angrenzende Hauswand. Dabei entstanden Sachschäden sowohl am Fahrzeug als auch an der Gebäudewand. Die betroffene Reisegruppe konnte ihre Fahrt erst zeitverzögert mit einem Ersatzbus fortsetzen.

