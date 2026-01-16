PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Gegen 15:45 Uhr kam es in Varel zu einem Verkehrsunfall mit einem Omnibus. Ein 61-jähriger Fahrer aus Nordenham, der eine Reisegruppe abholen sollte, wurde nach eigenen Angaben durch sein Navigationssystem fehlgeleitet und geriet in der Haferkamstraße in eine Situation, in der er nicht mehr vorwärtsfahren konnte. Beim anschließenden Rangieren stieß der Omnibus gegen eine angrenzende Hauswand. Dabei entstanden Sachschäden sowohl am Fahrzeug als auch an der Gebäudewand. Die betroffene Reisegruppe konnte ihre Fahrt erst zeitverzögert mit einem Ersatzbus fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 16.01.2026 – 07:49

    POL-WHV: Schornsteinbrand in Zetel

    Zetel (ots) - Am 15.01.2026 kam es gegen 12:15 Uhr in Zetel im Bereich des Birkhuhnwegs zu einem Schornsteinbrand in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand weder ein Gebäude- noch ein Personenschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 942-104 Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216 E-Mail: ...

  • 15.01.2026 – 08:52

    POL-WHV: Mehrere Containerbrände im Stadtgebiet Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu mehreren Containerbränden an verschiedenen Örtlichkeiten. Gegen 03:29 Uhr wurde ein brennender Container im Bereich der Börsenstraße, im rückwärtigen Bereich einer dortigen Einrichtung, gemeldet. Um 03:46 Uhr folgte ein weiterer Einsatz in der Bremer Straße. Kurz darauf, gegen 03:53 Uhr, brannte ein Container im Bereich ...

  • 14.01.2026 – 15:12

    POL-WHV: Sachbeschädigung in Einkaufspassage

    Wilhelmshaven (ots) - Am 13.01.2026 kam es gegen 10:45 Uhr in einer Einkaufspassage in der Bahnhofstraße im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen riss ein 64-jähriger Mann mehrere Weihnachtskugeln von einer dort angebrachten Dekoration ab. Die Dekorationselemente wurden dabei beschädigt beziehungsweise teilweise vollständig zerstört. Gegen den Mann wurde ein ...

