Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jugendliche zünden Böller am ZOB in Zetel - mehrere Personen verletzt

Zetel (ots)

Am 16.01.2026 kam es zwischen 07:10 Uhr und 07:20 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) im Bereich Markthamm in Zetel zu einem Vorfall mit pyrotechnischen Gegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen zündeten drei jugendliche Beschuldigte dort mehrere Böller. Einer der Böller wurde gezielt in Richtung von drei Personen geworfen und explodierte in deren unmittelbarer Nähe. Die Betroffenen wurden durch die Explosion verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatverdächtigen konnten bereits ermittelt werden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass der unsachgemäße Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen erhebliche Gefahren birgt. Das Zünden oder Werfen von Böllern in der Nähe von Menschen kann zu schweren Verletzungen führen und stellt eine Straftat dar. Insbesondere an stark frequentierten Orten wie Bushaltestellen oder auf Schulwegen können solche Handlungen gravierende Folgen haben. Im Rahmen erster Vernehmungen ergaben sich Hinweise darauf, dass es in der Vergangenheit im Bereich des ZOB Zetel oder dessen Umfeld bereits häufiger zu vergleichbaren Vorfällen gekommen sein soll. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder selbst betroffen waren, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zetel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell