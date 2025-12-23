Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Junger Mann mit gefälschten Führerschein unterwegs

Renkenberge (ots)

Die Bundespolizei in Bunde hat in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einem 19-jährigen Autofahrer einen gefälschten Führerschein festgestellt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der 19-Jährige wurde gegen 00:50 Uhr im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen auf der Bundesstraße 70, in Höhe Renkenberge angehalten und kontrolliert.

Bei der Kontrolle wies sich der Fahrer des Autos mit seiner gültigen rumänischen Identitätskarte aus. Außerdem legte er den Beamten einen rumänischen Führerschein vor.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung jedoch fest, dass es sich bei dem Führerschein offenbar um eine Totalfälschung handelt. Der Führerschein ähnelte dem Original so gut wie möglich, war aber komplett neu gefertigt, aus möglichst ähnlichen Materialien wie das echte Dokument.

Wie die Bundespolizisten weiter herausfanden, besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der falsche rumänische Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell