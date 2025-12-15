Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl am Hauptbahnhof Emden vollstreckt

Emden (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im Hauptbahnhof Emden festgenommen. Der 66-Jährige muss einen Monat ins Gefängnis.

Der unter dem Einfluss von Alkohol stehende Mann war einer Streife der Bundespolizei kurz nach Mitternacht im Hauptbahnhof Emden aufgefallen und kontrolliert worden. Ein Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Festnahme.

Der Deutsche war wegen Nachstellung gerichtlich zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Monat verurteilt worden. Da er unbekannten Aufenthalts war, wurde der 66-Jährige schließlich durch die zuständige Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben. Lediglich die Zahlung einer Geldstrafe von 900,- Euro hätte den Gefängnisaufenthalt abwenden können.

Weil der Verhaftete den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell