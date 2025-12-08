Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Reise endet im Gefängnis - Rund achteinhalb Monate ins Gefängnis.

Bild-Infos

Download

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen verhaftet. Der Mann muss für rund achteinhalb Monate ins Gefängnis.

Der 37-Jährige kam als Mitfahrer in einem Pkw aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 15:30 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft existiert. Der Rumäne war zweimal wegen Diebstahls verurteilt worden, unter anderem wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Er muss von seiner ursprünglich verhängten Freiheitsstrafe von zwei Jahren noch eine Restfreiheitsstrafe von 256 Tagen verbüßen.

Der Mann wurde verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell