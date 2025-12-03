Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht

Grenzüberschreitendes Polizeiteam verhaftet 44-Jährigen

Bad Bentheim (ots)

Ein gesuchter 44-Jähriger wurde gestern Nachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze von Beamten des Grenzüberschreitenden Polizeiteams Bad Bentheim verhaftet. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Gegen 15:00 Uhr kontrollierten die Angehörigen des Grenzüberschreitenden Polizeiteams einen aus den Niederlanden eingereisten PKW. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der 44-jährige polnische Staatsangehörige von der Justiz gesucht wurde.

Der Mann war im April 2025 wegen Fahren ohne Führerschein verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch musste er noch eine Restersatzfreiheitsstrafe von 44 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe von 4.400 Euro begleichen.

Durch die sofortige Zahlung der noch offenen Geldstrafe hätte der 44-Jährige den drohenden Gefängnisaufenthalt noch abwenden können. Da der Mann den offenen Geldbetrag jedoch nicht bezahlen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Des Weiteren erwartet ihn jetzt ein erneutes Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus war das mitgeführte Fahrzeug nicht versichert was ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz darstellt.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim